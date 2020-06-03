إصابة عميد كلية سابق وعضو هيئة تدريس كورونا فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، إصابة الدكتور شعبان مبارز المستشار المالى للجامعة وعميد كلية السياسىة والاقتصاد السابق بفيروس الكورونا المستجد.

وأضاف رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية إصابة رئيس قسم الرمد بالمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى طبيب يخضع للعلاج.

وقال الدكتور منصور حسن ، فى تصريحات صحفية، إن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بجميع أبنائها سواء أعضاء هيئة التدريس أوالموظفين أو طلابها، مؤكدًا حرصها على حمايتهم ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، على إطلاق اسم أبو بكر محمد فنى تمريض بالمستشفى الجامعى على أحدى قاعات الرعاية المركزة بقسم الحالات الحرجة حيث كان يعمل، وذلك بعد وفاته متأثرا بإصابته بالتهاب فى المخ واحتجازه داخل العناية المركزة بالمستشفى الجامعي.

وأكد الدكتور منصور أن إطلاق أحد اسم فنى التمريض على أحدى قاعات الرعاية المركزة، يأتى تكريما له وتخليدا لذكراه الطيبة، وتحمله مسئولية عمله بجانب زملاءه داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى مثنياً على أداءه وتفانيه فى العمل منذ أن التحق بالعمل داخل المستشفى وأن إطلاق أسمه يأتى من تقدير الجامعة تجاه أبناءها وفاءاً لهم بعد رحيلهم.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف أنه كلف لجنة من إدارة الجامعة بالتواصل مع أسرة فنى التمريض للاطمئنان على أحوالهم وظروفهم المعيشية، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح لهم وأنه لن يتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم.