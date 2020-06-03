إصابة اثنين من أطباء أسوان ب"كورونا" ونقلهما للحجر الصحى

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قرر إيفاد لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة ، وأيضاً الدكتور أحمد عمر مدير منطقة التأمين الصحى ، علاوة على ممثلى الجهات الأمنية والرقابية للمرور الميدانى على مستشفيات الفرز والعزل.

وأثناء مرور اللجنة على قسم الغسيل الكلوى تم التشديد على تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بضرورة وجود ممر آمن ومنفصل للمرضي عن أقسام وغرف الفرز والعزل الخاصة بمرضى كورونا، للحفاظ على سلامتهم، وعدم انتقال العدوى خلال تلقيهم لجلسات العلاج، بجانب فصل المرضى المصابين بفيروس كورونا فى الدور الأرضى بعيداً عن المرضى الغير مصابين بالقسم في الدور الثانى.

وفى نفس الوقت، اطمأنت اللجنة على انتظام ورديات العمل بقسم الغسيل الكلوى والذى يضم 24 ماكينة تعمل بنظام 4 ورديات يومياً تغطى علاج 140 مريض على مدار الفترات المقررة لهم ، وخلال تفقد اللجنة لغرف المرضى المصابين بفيروس كورونا والتى تضم 23 حالة ما بين إشتباه وإيجابى تم إنهاء مشكلة نقص إسطونات الأوكسجين بتوفير إحتياطى آمن منها من خلال التعاقد مع إحدى المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين ، بجانب الإسراع فى تنفيذ تركيب شبكات الغاز لغرف إضافية لإستقبال أعداد أكثر من الطاقة الإستعابية الحالية ، كما تم الإتفاق على سرعة إنهاء أعمال السباكة ببعض الغرف الأخرى لتوظيفها ضمن المنظومة العلاجية.