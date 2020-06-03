اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:58 م
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إسرائيل تغلق 43 مدرسة جراء ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:57 م
إسرائيل تغلق 43 مدرسة جراء ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا إسرائيل
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة التعليم الإسرائيلية أغلقت 43 مدرسة عقب اكتشاف حالات مصابة بها.

وأوضحت الصحيفة أن آخر اكتشاف حالات في المدراس تسببت في غلق 7 مدارس إضافية في أنحاء متفرقة في إسرائيل، حيث تم تشخيص إصابة 20 طالبا ومدرسا أصيبوا بالفيروس، وحاليًا، عدد المرضى في صفوف الطلاب 244 حالة ووسط المعلمين  والمعلمين بلغ  7500 حالة متواجدين في الحجر الصحي.

من جانبه حذر مستشفي سوروكا في مدينة بئر السبع من القفزة في عدد المصابين بالفيروس في منطقة الجنوب وقال: "هناك وتيرة ارتفاع بحالات الإصابات بمنطقتنا".

وأعربت وزارة الصحة من خلال البروفيسور سيغال سادتسكي، رئيسة دائرة خدمة صحة الجمهور، عن قلقها العميق من وتيرة ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا في إسرائيل في الأيام الأخيرة، ووصفت الأوضاع بغير الجيدة.

وسجل اليوم ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات اليومية بمدينة القدس المحتلة، بعد تسجيل 36 إصابة جديدة، ووصل عدد الإصابات في إسرائيل الى 17,238 إصابة بينها 2,055 إصابة فعالة منها 28 إصابة خطيرة و29 مرتبطين بأجهزة تنفس، فيما بلغت الوفيات 290 حالة، ووصل عدد المتعافين الى 14,940 حالة.


إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

كورونا

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