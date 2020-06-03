إسرائيل تجرى اختبارات على حيوانات برية وقوارض على دواء لعلاج كورونا

كتب- هاشم الفخراني

كشفت المعهد البيولوجي التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه يجرى فحوصات طبيبة وتجارب على حيوانات برية وقوارض على دواء لفيروس كورونا المستجد مبني على أساس دواءين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الدواء من الممكن أن يشكل حلا على المدى القريب علما بأنه قد تمت المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة بمراقبة الأدوية في العالم، ومنها منظمة الصحة العالمية.

وتبين من البحث الذى أجراه المعهد أن الدواء يتسبب في منع تكاثر الفيروس الذي يدخل الخلايا البشرية ويسبب في موتها. وأوضحت الصحيفة أنه تم اختبار نجاعة هذا العقارين في مكافحة عدة أنواع من الفيروسات عندما تم اختبارهما على الحيوانات المخبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذين العقارين يستخدمان حاليا لمعاجلة أمراض أخرى فمن المتوقع أن تتم المصادقة على استعمالهما كدواء للكورونا بعد فترة وجيزة .

وكانت وزارة التعليم الإسرائيلية أغلقت 43 مدرسة عقب اكتشاف حالات مصابة بها. وتم اكتشاف حالات في المدراس تسببت في غلق 7 مدارس إضافية في أنحاء متفرقة في إسرائيل، حيث تم تشخيص إصابة 20 طالب ومدرس أصيبوا بالفيروس، وحاليا، عدد المرضى في صفوف الطلاب 244 حالة ووسط المعلمين والمعلمين بلغ 7500 حالة متواجدين في الحجر الصحي.