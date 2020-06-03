إدارة ترامب تمنع شركات طيران صينية من تسيير رحلات إلى أمريكا

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنها ستمنع طائرات‭ ‬نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو حزيران، وذلك للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف الرحلات.

وتفرض الخطوة، التي أعلنتها وزارة النقل الأمريكية، عقوبات على الصين بسبب عدم التزام بكين باتفاقية قائمة تتعلق بالسفر بين أكبر اقتصادين في العالم. وتعكر صفو العلاقات بين البلدين في الشهور الأخيرة وسط تصاعد التوترات بشأن جائحة فيروس كورونا.

وينطبق هذا القرار على شركات إير تشاينا ومؤسسة خطوط شرق الصين الجوية وشركة خطوط جنوب الصين الجوية وشركة هاينان الجوية القابضة.

وطلبت شركتا طيران دلتا إير لاينز ويونايتد إير لاينز الأمريكيتان استئناف الرحلات للصين هذا الشهر مع استمرار شركات الطيران الصينية في تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة خلال الجائحة. وقالت شركة طيران دلتا في بيان اليوم الأربعاء "ندعم ونقدر ما تقوم به الحكومة الأمريكية لحفظ حقوقنا وضمان تحقيق العدالة". ولم يصدر أي تعليق عن يونايتد إير لاينز.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في إشعار رسمي كشفت عنه اليوم الأربعاء إن الصين "لا تزال غير قادرة" على تحديد موعد لمراجعة لوائحها "للسماح لشركات الطيران الأمريكية بإعادة تسيير رحلات الركاب المقررة".

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.

واتهمت إدارة ترامب في 22 مايو أيار الحكومة الصينية بجعل استئناف خدمة الرحلات إلى الصين أمرا مستحيلا أمام شركات الطيران الأمريكية وأمرت أربع شركات طيران صينية بترتيب جداول الرحلات مع الحكومة الأمريكية.

ولا تسير شركات الطيران الصينية أكثر من رحلة واحدة في الأسبوع للولايات المتحدة لكنها تسير عددا لا بأس به من رحلات الطيران العارض الإضافية لمساعدة الطلاب الصينين على العودة للوطن.

وتضيق إدارة ترامب الخناق أيضا على رحلات الطيران العارض التي تقل ركابا صينيين وستنبه الشركات إلى عدم توقع الحصول على موافقات.

وحظرت الحكومة الأمريكية في 31 يناير كانون الثاني دخول أغلب السكان الأجانب الذين كانوا في الصين خلال الأربعة عشر يوما الماضية لكنها لم تفرض أي قيود على الرحلات الصينية. وقررت شركات طيران أمريكية رئيسية طواعية وقف كافة رحلات الركاب المتجهة إلى الصين في فبراير شباط.

وتسير شركتا طيران دلتا إير لاينز ويونايتد إير لاينز رحلات شحن إلى الصين. وطلبت دلتا الموافقة على تسيير رحلة يومية إلى مطار شنغهاي بودونغ من ديترويت وسياتل فيما طلبت يونايتد إير لاينز تسيير رحلة يومية إلى نفس المطار من سان فرانسيسكو ومطار نيوآرك في نيوجيرزي وبين سان فرانسيسكو وبكين.

وقالت هيئة الطيران الصينية في آواخر مارس آذار إن الخطوط الجوية الصينية قد تبقي على رحلة ركاب واحدة في الأسبوع تتخذ مسارا واحدا لأي دولة وإن شركات الطيران لن تسير أكثر من عدد الرحلات التي كانت مقررة في 12 مارس آذار، وفقا للأمر الأمريكي.

لكن نظرا لأن شركات الطيران الأمريكية التي تقل ركابا أوقفت جميع الرحلات في 12 مارس آذار، قالت وزارة النقل الأمريكية إن الصين ‭"‬تمنع فعليا الشركات الأمريكية من إعادة تسيير رحلات الركاب المقررة إلى الصين‭"‬.