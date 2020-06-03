اليوم السابع
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إخلاء سبيل 4 متهمين بالتحريض ضد الدولة بضمان محل الإقامة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:33 ص
إخلاء سبيل 4 متهمين بالتحريض ضد الدولة بضمان محل الإقامة نيابة أمن الدولة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 4 متهمين بضمان محل الإقامة احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ووجهت لهم النيابة اتهامات بتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. 

المتهمون الصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل، بالقضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهم كل من : "ع. ع"، و"أ. م"، و"م. ع'، و"ع. م".

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض عدد من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح ، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقا قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.. إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح.


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