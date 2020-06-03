اليوم السابع
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إحصاء لرويترز: عدد وفيات كورونا فى بريطانيا يتجاوز 50 ألفا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:53 م
إحصاء لرويترز: عدد وفيات كورونا فى بريطانيا يتجاوز 50 ألفا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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تجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حاجز الخمسين ألف وفاة، وذلك وفقا لإحصاء لرويترز يستند إلى المصادر الرسمية للبيانات ويسلط الضوء على أن البلاد واحدة من أكثر دول العالم نكبة بالوباء.

وأدت بيانات جديدة من اسكتلندا إلى ارتفاع الحصيلة إلى 50059، مما يعني دخول مرحلة مروعة في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة المفروضة لمكافحة الفيروس.

ويشتمل إحصاء رويترز بالأساس على الحالات التي يُذكر في شهادات وفاة أصحابها مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 22 مايو، وحتى 31 مايو في اسكتلندا.

وبعكس الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

كما يتضمن إحصاء رويترز الوفيات التي حدثت في المستشفيات الإنجليزية بعد 23 مايو، وفي ويلز وأيرلندا الشمالية.

وكان قد شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على ضرورة إتباع تعليمات العاملين بالقطاع الصحى البريطانى، للمساعدة فى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إذ اتصل بك أحد من القطاع الصحى، والتتبع، بعد إجرائك لاختبار، فاتبع تعليماتهم واعزل نفسك ذاتيًا، هذا سيساعد على احتواء انتشار الفيروس، وحماية العاملين بالقطاع الطبى الخاص بنا، وهذا سيقربنا نحو طريقة حياة أكثر طبيعية".

 


كورونا

بريطانيا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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