إحالة 7 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل ورفع مذكرة للإدارة الصحية بطوخ القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تابع إيهاب مهدى رئيس الوحدة المحلية بترسا بمحافظة القليوبية، الوحدات الصحية بدائرة الوحدة المحلية بترسا، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامة كأحد الإجراءات الاحتيرازية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة الوحدات الصحية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

وأوضح مهدي، بحسب بيان من المحافظة، أنه تم متابعة الوحدات الصحية بالقري التابعة للوحدة المحلية بترسا، وأسفرت الجولة عن إحالة 7 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل وتم رفع مذكرة للإدارة الصحية بطوخ.

وكان أحمد الشاذلي مدير عام بتعليم القليوبية، أعلن التبرع بمنزله بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وتحويله لمقر عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد من أهالي القرية والقري المجاورة بطاقة 30 سرير، إلى جانب التبرع بتكلفة الإقامة والتجهيزات والأدوية.

أكد "الشاذلي"، أنه في إطار حرصه على خدمة أهالي قريته طنط الجزيرة وقرى الوحدة المحلية لمجلس قروى إكياد دجوى، ونظرا لما تمر به البلاد من مواجهة وباء كورونا، ولمواجهة ظاهرة عدم الالتزام بالعزل المنزلي، واتخاذ الإحتياطيات اللازمة لمجابهة هذا الفيروس، ما ترتب عليه زيادة فى أعداد المصابين، وعدم استيعاب بعض المستشفيات للحالات الإيجابية، نظرا لارتفاع أعداد المصابين، جاءته الفكرة وعمل على تطبيقها فورا.

وأوضح، أن تبرعه يأتي في إطار رد الجميل لأهل قريته وقرى الوحدة المحلية، ومساهمة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة إثر هذا الوباء، قائلاً: "بساعد بلدي وبرد الجميل لأهالينا".

خلال الجولة



خلال جولة المتابعة