اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 7 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل ورفع مذكرة للإدارة الصحية بطوخ القليوبية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:42 م
إحالة 7 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل ورفع مذكرة للإدارة الصحية بطوخ القليوبية خلال جولة متابعة الوحدات الصحية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع إيهاب مهدى رئيس الوحدة المحلية بترسا بمحافظة القليوبية، الوحدات الصحية بدائرة الوحدة المحلية بترسا، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامة كأحد الإجراءات الاحتيرازية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة الوحدات الصحية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

وأوضح مهدي، بحسب بيان من المحافظة، أنه تم متابعة الوحدات الصحية بالقري التابعة للوحدة المحلية بترسا، وأسفرت الجولة عن إحالة 7 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل وتم رفع مذكرة للإدارة الصحية بطوخ.

وكان أحمد الشاذلي مدير عام بتعليم القليوبية، أعلن التبرع بمنزله بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وتحويله لمقر عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد من أهالي القرية والقري المجاورة بطاقة 30 سرير، إلى جانب التبرع بتكلفة الإقامة والتجهيزات والأدوية.

أكد "الشاذلي"، أنه في إطار حرصه على خدمة أهالي قريته طنط الجزيرة وقرى الوحدة المحلية لمجلس قروى إكياد دجوى، ونظرا لما تمر به البلاد من مواجهة وباء كورونا، ولمواجهة ظاهرة عدم الالتزام بالعزل المنزلي، واتخاذ الإحتياطيات اللازمة لمجابهة هذا الفيروس، ما ترتب عليه زيادة فى أعداد المصابين، وعدم استيعاب بعض المستشفيات للحالات الإيجابية، نظرا لارتفاع أعداد المصابين، جاءته الفكرة وعمل على تطبيقها فورا.

وأوضح، أن تبرعه يأتي في إطار رد الجميل لأهل قريته وقرى الوحدة المحلية، ومساهمة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة إثر هذا الوباء، قائلاً: "بساعد بلدي وبرد الجميل لأهالينا".

 

خلال الجولة

خلال الجولة

 

خلال جولة المتابعة
خلال جولة المتابعة

 

نحرير محاضر الغياب
نحرير محاضر الغياب

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

صحة القليوبية

إحالة للتحقيق

اطباء

وحدات صحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشفى العزل بقها لـ"الأطباء": معادن الرجال تظهر في الشدائد ونملك أبطالا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:25 ص

محافظ القليوبية يتابع تشجير وتجميل ميدان وابور الثلج فى بنها.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:50 م

يتبرع بمنزله لعزل مصابي كورونا.. مواطن بالقليوبية: برد الجميل لأهلي وبلدي

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:59 م

"الوقائع" تنشر قرار "الهجان" لتحديد قيمة المتر المسطح لتقنين الأوضاع بالعبور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:12 م

تحويل 7 حالات إصابة بكورونا من الحجر الصحى بقها إلى المدن الجامعية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة