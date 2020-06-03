اليوم السابع
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إحالة 4 عاطلين للجنايات.. ضبطوا بكيلو حشيش وهيروين فى عين شمس

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:30 ص
إحالة 4 عاطلين للجنايات.. ضبطوا بكيلو حشيش وهيروين فى عين شمس حشيش، صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمسن بإحالة 4 عاطلين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة حيازة كيلو من مخدرى الهيروين والحشيش قبل القبض عليهم فى عين شمس . 

بدأت الواقعة بتمكن حملة أمنية من القبض على 3 عاطلين أثناء تواجدهم بمنطقة عين شمس مستقلين سيارة ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 450 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) ، كما نجحت الحملة ذاتها فى القبض على اطل له معلومات مسجلة، اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 530 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- سلاح أبيض)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 


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