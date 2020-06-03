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إحالة 10 من الأطباء والممرضات لتغيبهم عن العمل بمستشفى الوقف المركزى بقنا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:36 م
إحالة 10 من الأطباء والممرضات لتغيبهم عن العمل بمستشفى الوقف المركزى بقنا لجنة التفتيش على المستشفيات إحالة 10من الأطباء والممرضات لتغيبه عن العمل بمستشفى الوقف المركزى بقنا
قنا- وائل محمد

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد7 أطباء و 2 ممرضات وصيدلى لتغيبهم عن العمل بمستشفى الوقف المركزى ومخالفتهم لقرارات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بمنع الأجازات للعاملين بالقطاع الطبي جاء ذلك بناءا على تقرير لجنة المرور اليومى الخاصة بمتابعة مستشفيات الفرز والعزل لمرضى فيروس كورونا المستجد برئاسة الأستاذ كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة .

ومن جانبه أكد كمال شلبى رئيس اللجنة على أن جميع المستلزمات الطبية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة بالإضافة الى إلتزام المستشفى بإستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار 24 ساعة مضيفا ان اللجنة أوصت إدارة المستشفى بضرورة طباعة نموذج إرشادات العزل المنزلى وصرفها لكل مريض مع شنطة العلاج  لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة خلال فترة العزل .

وأضاف شلبى ان اللجنة تأكدت من قيام المستشفى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها او المرضى المعزولين منزليا كما تم التأكد من تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفي لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفى ووجهت اللجنة فى نهاية زيارتها الشكر والتقدير للأطقم الطبية الملتزمين بالحضور على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى في ظروف إستثنائية دقيقة .

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محافظة قنا

التحقيق مع الاطباء

اخبار مصرية

اللواء اشرف الداودي

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