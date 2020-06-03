اليوم السابع
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إحالة متهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص إلى الجنايات بسوهاج

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:58 م
إحالة متهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص إلى الجنايات بسوهاج احالة الى الجنايات - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أحال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج المتهم "ع.ب.م" 49 سنة حاصل على دبلوم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه "م.م.ع" بأن قام بالتعدى عليه بالضرب، ما أحدث به عاهة مستديمة فى أصابعه بدائرة قسم أول سوهاج بسبب خلافات بينهما.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه فى أصابعه وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بينهما، فقام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة فى أصابعه.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

وفى وقت سابق أحال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج المتهمين "ى.أ" 27 سنة حداد و"ح.ع.ح" 21 الى محكمة الجنايات لاتهامهما بسرقة التوك توك من الطفل المجنى عليه "أ.أ.ع" بالإكراه بدائرة مركز طهطا.

بدأت الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس مباحث مركز طهطا بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره بالطريق العام بالتوك توك الى يعمل عليه وهو خاص بشخص يدعى "م.ا" طلب منه المتهمين التوجه إلى أحد الأماكن وأثناء سيرهما طلبا منه التوقف بجانب الطريق ثم أشهرا فى وجهه سلاحا أبيض وقاما بتهديده واستوليا منه على التوك توك.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه وبعد إعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق  وتم تجديدها الى 15 يوما وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.


سوهاج

عاهة مستديمة

الجنايات

قسم اول

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