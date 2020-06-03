أوكرانيا تسجل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كييف (أ ش أ)

سجلت أوكرانيا 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 24 ألفا و823 حالة، وفقًا للخريطة التفاعلية لنظام مراقبة وباء الفيروس التابع لمجلس الأمن القومى الأوكرانى، وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أن البلاد سجلت 10 الآف و440 حالة تعاف (362 منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية) و735 حالة وفاة (ثمانية منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية).

وكان لمنطقة تشيرنيفتسي النصيب الأكبر في عدد الحالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ بلغ عدد الإصابات هناك 147 حالة وتليها منطقة إيفانو فرانكيفسك بتسجيل 83 إصابة وفي العاصمة كييف 69 إصابة.

وكان وزير البنية التحتية الأوكرانى فلاديسلاف كريكلى،أعلن الاثنين، أن بلاده ستستأنف رحلاتها الجوية الدولية اعتبار من 15 يونيو الجارى، وقال كريكلي، في تصريحات تليفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "سيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية اعتبارا من 15 يونيو، ومن الممكن استئناف الداخلية قبل ذلك ويتم العمل على ذلك، مشيرا إلى أن الوجهات الأكثر رواجا هي تركيا واليونان وقبرص وكرواتيا وجورجيا، وأنه سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن الاتجاهات بدقة أكثر".