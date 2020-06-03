اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"أوبك" والهند تبحثان تعزيز الحوار لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:58 م
"أوبك" والهند تبحثان تعزيز الحوار لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا أوبك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ) اليوم الأربعاء مع وزير النفط والغاز الطبيعى فى الهند دارمندرا برادان - عبر الفيديو-، أهمية الشراكة بين أوبك والهند وسبل تعزيز الحوار في مواجهة تحديات الوضع الحالي الناجم عن جائحة كورونا .
وذكر بيان لمنظمة (أوبك) اليوم، أن الأمين العام والوزير الهندي بحثا تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي وسوق النفط مع التركيز بشكل خاص على الوضع الاقتصادي في الهند وآسيا.
ونوه البيان بأن المسئولين شددا على قيمة حوار الطاقة بين أوبك والهند كمنصة حيوية تعزز التعاون بين أصحاب المصلحة في صناعة النفط الخام.
وأشار البيان، إلى أن الأمين العام أطلع الوزير الهندي على القرارات التي اتخذتها أوبك وشركاؤها في الاجتماعين الوزاريين التاسع والعاشر للمنظمة يومي 9 و 12 أبريل الماضي، بالإضافة إلى الاستعدادات للاجتماعات الوزارية القادمة التي ستعقد الأسبوع المقبل.
ولفت البيان إلى إشادة الوزير برادهان بقرارات أوبك + لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيرا إلى أنه من المهم مساندة الإجراءات التي تخدم صالح المنتجين والمستهلكين.
يذكر أن الجولة الجديدة من حوار الطاقة بين الهند وأوبك سوف تعقد فى يوليو المقبل .


أوبك

الهند

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة