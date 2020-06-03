اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:00 ص
أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها وزارة المالية ومجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 آفاق نمو الاقتصاد المصری فى ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، فمن المستهدف أن تعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزى المصرى الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة، وتعكس هذه المستهدفات جهود الحكومة فى التصدى للاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والذى يرتكز على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية وبالتوازى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقیق معدلات نمو شاملة ومستدامة ذات عدالة اجتماعية وعدالة فى التوزيع يجنى جميع المواطنين ثمارها وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة .

 

وصاحب التزايد المستمر فى معدلات النمو الحقيقى للاقتصاد المصری خلال السنوات الماضية وجود تناقص مستمر فى معدلات البطالة وهو ما يعنى أن النمو المحقق ساهم فى خلق فرص عمل حقيقية بأعداد جيدة للراغبين فى العمل وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يعتبر خلق فرص عمل لائقة أهم وسائل تحسین دخول المواطنين وأفضل برامج الحماية والعدالة الاجتماعية من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة.

 

وقد قامت موازنة العام المالى 2020/2021 على العديد من الافتراضات ومن أهمها:

 

معدل النمو

قدرته وزارة المالية ب4.5% وتوقعت التخطيط انخفاضه ل3.4% متأثرا بتداعيات فيروس كورونا

 

معدل التضخم

9%

 

متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية

13.5%

 

متوسط سعر برميل البرنت

61 دولار / برميل

 

متوسط سعر القمح الأمريكى

199.5 دولار / طن


وزارة المالية

مجلس النواب

الموازنة العامة

البيان المالى

النمو الاقتصادى

التضخم

افتراضات اقتصادية

اخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة