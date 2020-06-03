أهالى "فانوس" بالفيوم يطالبون المحافظ بتعقيم القرية بعد وفاة مصاب بكورونا

طالب الأهالى بقرية فانوس بمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعمل التعقيم اللازم للقرية وإجراء المسحات الطبية للحالات التى بدأ يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بعدما توفى مواطن منذ أيام وتبين عقب وفاته وتعامل الأهالى مع الجثة وتغسيله ودفنه ، أنه كان مصاب بفيروس كورونا المستجد وجاءت نتيجة العينة الخاصة به إيجابية .
ولفت الأهالى أن المريض احتجز بمستشفى طامية المركزى ، وتم تسليم جثته لأسرته عقب وفاته على أساس أن الوفاة طبيعية وليس مصاب بفيروس كورونا ، وقامت الأسرة بتغسيل الجثمان ودفنه والتعامل مع جميع أبناء القرية ، وفوجؤا بالأمس أن نتيجة المسحة الخاصة بالمتوفى جاءت إيجابية وبدأت تظهر أعراض الإصابة على المخالطين به ، وتوجهوا بالأمس لمستشفى طامية المركزى ولم يجدوا أطباء بالمستشفي .
واشتكى محمد بخيت أحد أهالى مركز طامية ، من سوء الأوضاع بمستشفى طامية المركزى ، وعدم تواجد الأطباء رغم أن الأهالى تمكنوا من خلال التبرعات من توفير المستلزمات الطبية التى سبق أن اشتكى الأطباء من عدم توافرها بالمستشفى ، ورغم ذلك لم يتواجد الأطباء .
ولفت بخيت إلى أنه تواصل مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ووعده بحل الأزمة ومعاقبة المخالفين من الأطباء وإدارة المستشفي .
وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، تفقد مستشفى فيديمين بمركز سنورس كإحدى مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا، للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، فضلاً عن تفقد إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم، والدكتور أحمد اللباد مدير إدارة العلاج الحر.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ التفقدية تواصلت حتى الساعة الثالثة فجراً، للتأكد من مدى آداء الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين، حيث إطمأن المحافظ على توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات.
وأضاف المتحدث الرسمى إلى أن الجولة شملت إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، ومدى التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية للمترددين عليها، مشيرًا أن المحافظ رصد تواجد سيدة مسنة رفضت المستشفى الكشف عليها، موجهاً باستدعاء الطبيب المناوب، كما وجه المحافظ أحد الأطباء المرافقين بالكشف على المريضة، وكذا توفير الرعاية الكاملة لها.
وخلال الجولة، شدد محافظ الفيوم على التزام الفرق الطبية، وحسن معاملة المرضى، وكذا وجه مديرية الصحة بتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، مشددًا على توافر أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفيات، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.
ولفت المحافظ إلى تواصل تلك الزيارات للمستشفيات، تفعيلاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بشأن المتابعة المستمرة للمستشفيات التى تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد.
وأشار المحافظ الى تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة تضم مسئولين عن المحافظة، والصحة، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، لمتابعة كافة المستشفيات وخاصة مستشفيات العزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، مشدداً على أن المتابعة ستتكرر يومياً، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات خلال اليوم الواحد.
أهالى "فانوس" بالفيوم يطالبون المحافظ بتعقيم القرية بعد وفاة مصاب بكوروناالأربعاء، 03 يونيو 2020 07:00 ص
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طالب الأهالى بقرية فانوس بمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعمل التعقيم اللازم للقرية وإجراء المسحات الطبية للحالات التى بدأ يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بعدما توفى مواطن منذ أيام وتبين عقب وفاته وتعامل الأهالى مع الجثة وتغسيله ودفنه ، أنه كان مصاب بفيروس كورونا المستجد وجاءت نتيجة العينة الخاصة به إيجابية .
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