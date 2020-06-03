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أمين الأمم المتحدة ينتقد أمريكا: يجب ضبط النفس في الرد على المظاهرات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:14 م
أمين الأمم المتحدة ينتقد أمريكا: يجب ضبط النفس في الرد على المظاهرات أنطونيو جوتيريس
كتب محمد شعلان

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أعرب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عن حزنه من رؤية مشاهد العنف في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب احتجاجات المواطنين على تعامل الشرطة بعنصرية مع الشاب الراحل ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد حتى توفى، كما طالب المحتجين بالتعبير عن مطالبهم بسلمية دون تخريب أو تدمير المنشآت العامة والخاصة.

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الامين العام لمنظمة الامم المتحدة على تويتر

 

ووجه أنطونيو جوتيريس رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلا: "أشعر بالحزن لرؤية العنف في الشوارع في بلدنا المضيف ومدينتنا المضيفة في نيويورك. يجب الاستماع إلى المظالم، ولكن يجب التعبير عنها بسلام - ويجب على السلطات ضبط النفس في الرد على المظاهرات".

 

وشهدت عدد من الولايات الأمريكية، استمرار مظاهرات واشتباكات بين متظاهرين متضامنين مع وفاة جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصل أفريقى، على يد ضابط شرطة فى مدينة مينيابوليس، وبين ضباط الشرطة فى عدد من الولايات الأمريكية.

 

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ عهد لينكولن

 

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، والزعيم الديمقراطى بمجلس الشيوخ تشاك شومر، أصدرا بيانًا صحفيًا مشتركًا للتعليق على المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأمر فيه القوات بالسيطرة على الشوارع.

 

كما وصف الرئيس الامريكى دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الامريكية جو بايدن "بالضعيف"، كما أنه يعمل في السياسة لمدة 40 عاما، والأن يتظاهر بأن لديه العديد من الإجابات والحلول، موضحا أن الضعف لم يتغلب على الأناركيين أو اللصوص أو البلطجية.

 

وبدأت الأحداث في الأسبوع الماضى عندما اشتبه بائع فى محل البقالة الذى اعتاد فلويد التردد عليه لشراء السجائر فى نقود فئة 20 دولار دفعها، واتصل البائع بالشرطة التى وصلت فى غضون دقائق وتعاملت بشكل عنيف مع فلوريد حيث قام أحد الضبط بالجثو بركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق مما أسفر عن وفاته، وإشعال واحدة من أعنف الاحتجاجات فى أمريكا منذ ستينيات القرن الماضي.


أنطونيو جوتيريس

الامم المتحدة

امريكا

الشرطة الامريكية

مقتل جورج فلويد

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