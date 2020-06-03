أمن الجيزة يواصل نشر الأكمنة لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات

كتب بهجت أبو ضيف

تواصل مديرية أمن الجيزة، نشر الأكمنة بالطرق والميادين، بأنحاء المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا، من سائقي سيارات الأجرة والميكروباص، حال عدم ارتدائهم أو أى من الركاب كمامة طبية.

وحررت مديرية أمن الجيزة خلال الأيام الماضية، منذ إقرار الإجراءات، العديد من المحاضر تجاه السائقين المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتحقيق.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب