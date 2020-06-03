اليوم السابع
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ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبى لرفع تحذير السفر 15 يونيو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:59 م
ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبى لرفع تحذير السفر 15 يونيو وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
أ ش أ

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 دعا وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، إلى رفع تحذير السفر للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والدول المرتبطة بشنجن والمملكة المتحدة اعتبارا من 15 يونيو الجارى واستبداله بتدابير سفر فردية.
وقال الوزير، في بيان نشرته صفحة الخارجية الألمانية، اليوم /الأربعاء/ - "سنواصل التنسيق بشكل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي وجعل توصياتنا تعتمد على الوضع المحلي الداخلي بالطبع، ويعتمد الأمر أيضا على المسؤولية الشخصية لكل فرد".
وكانت الخارجية الألمانية أصدرت لأول مرة في تاريخها تحذيرا عالميا بشأن السفر في 17 مارس الماضي لجميع الرحلات السياحية غير الضرورية في الخارج، ويرجع ذلك إلى حركة النقل الجوي والسياحي الدولية المقيدة بشدة وكذلك قيود الدخول وتدابير الحجر الصحي والقيود التي فرضتها العديد من البلدان من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما أنه غالبا ما تكون خيارات العودة محدودة أيضا، لذا يستمر تنبيه السفر العالمي حتى 14 يونيو الجاري.


ألمانيا

هايكو ماس

وزير الخارجية الألمانى

كورونا

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