اليوم السابع
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أكاديمية البحث العلمى تعلن تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع دولة جنوب إفريقيا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:38 م
أكاديمية البحث العلمى تعلن تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع دولة جنوب إفريقيا الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
كتب محمد صبحى

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دعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الباحثين للتقدم بمقترحات مشروعات بحثية اعتباراً من اليوم فى مجال البحوث التطبيقية والابتكار، بالتعاون مع وكالة التقنية والابتكار فى دولة جنوب أفريقيا بهدف دعم الحلول العلمية.

وقالت أكاديمية البحث العلمى فى بيان لها منذ قليل إنه على جميع المهتمين التقدم بالمقترحات من خلال موقع بنك الابتكار المصرى https://eib.eg/2020/06/01/sa-egypt-joint-call-for-proposals-in-disruptive-technologiesب/ فى موعد اقصاه 30 يوليو 2020، وسيتم التركيز على الحلول الواقعية التى تتماشى مع متطلبات المجتمع المصرى، حيث يمثل هذا النداء الأول فى الإطار التنفيذى لاتفاقية التعاون المشترك بين الأكاديمية والوكالة والتى تم توقيعها فى نهاية العام الماضى.

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، يهدف النداء إلى تمويل مشروعات ابتكارية في مجالات الزراعة و المياه والصحة تعمل على توظيف التكنولوجيا فى الحصول على منتجات مبتكرة تستخدم فى هذه المجالات.

ومن المنتظر أن يتم تمويل عدد من المشروعات المشتركة من خلال هذا النداء تتراوح ما بين خمسة وعشر مشروعات مشتركة وأن تنتهى هذه المشروعات بتقديم منتجات وحلول تقنية تخدم اقتصاد كل من البلدين.

وأشار الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية إلى أهمية تعزيز التعاون العلمي بين مصر والدول الأفريقية حيث يتيح مثل هذا التعاون تبادل الخبرات بين الجانبين وتوحيد الجهود لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الأفريقية، عن طريق توفير منصة تكنولوجية، بالإضافة إلي دعم الصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي ، وكذلك إنشاء ودعم وإدارة شبكات البحث العلمي الوطنية والدولية ومختبرات ومراكز البحث والتطوير المشتركة.

 وبدوره قال  الدكتور  سامح سرور المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية أن هذا النداء هو بداية تعاون قوي في مجال البحث العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعدد من المؤسسات العلمية في دولة جنوب أفريقيا وسوف يتبعه قريبا مبادرات تعاون مشترك أخري تخدم العديد من المجالات.


أكاديمية البحث العلمى

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اخبار مصرية

جنوب افريقيا

محمود صقر

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