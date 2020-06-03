اليوم السابع
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خالد صلاح
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أسهم أوروبا تصعد بفضل بيانات صينية تبعث على التفاؤل وسهم رينو يقفز

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:07 ص
أسهم أوروبا تصعد بفضل بيانات صينية تبعث على التفاؤل وسهم رينو يقفز اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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انضمت الأسهم الأوروبية لموجة الصعود العالمية اليوم الأربعاء، فيما طغت مؤشرات على تحسن أنشطة قطاع الخدمات في الصين علي المخاوف حيال توتر تجاري بين الصين والولايات المتحدة والاحتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة مستقرا قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وارتفعت القطاعات المنكشفة على متانة الاقتصاد الصيني مثل النفط والغاز وصناعة السيارات أكثر من واحد بالمئة بعدما أظهر مسح أن قطاع الخدمات في الصين عاود النمو في مايو رغم أن التوظيف والطلب الخارجي ظلا ضعيفين. وقفز سهم رينو 7.7 بالمئة بعدما استكملت اتفاق قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (5.60 مليار دولار) من الحكومة الفرنسية ورفع جولدمان ساكس التوصية الخاصة بالسهم إلى "شراء".

وارتفع سهم شركة التأمين الفرنسية أكسا خمسة بالمئة بعد الكشف عن خطة لخفض توزيعات الأرباح للنصف بسبب أزمة فيروس كورونا ولكنها أضافت أنها قد تقترح مدفوعات إضافية للمساهمين في الربع الأخير إذ تحسنت الأوضاع.

 


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