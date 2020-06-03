اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:30 ص
أسعار الذهب فى مصر تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب سجلت تراجع جنيهين، صباح اليوم الأربعاء،  مشيرا إلى أن الذهب لا يزال قرب أعلى مستوياته وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار فى مصر ليلامس 16 جنيها لدى بعض البنوك.

 

سعر الذهب اليوم
 

عيار 18 : 657.15 جنيه

عيار 21 : 767 جنيها

عيار 24 : 876 جنيها

الجنيه الذهب : 6136 جنيه

السعر العالمي : 1726 دولار

 

وأضاف "واصف"، أن سعر 767 جنيها للجرام من عيار 21 يعتبر رقم قياسي وكبير فى سوق الذهب، لافتا إلى أن الذهب عالميا سجل هبوط ملحوظ من 1742 دولار إلى 1726 دولارا، بنسبة هبوط 0.44 % بسبب صعود النفط قرابة 3 %

 

صعدت أسعار النفط أكثر من 3 % أمس الثلاثاء بفعل آمال بأن منتجين رئيسيين للخام سيوافقون على تمديد تخفيضات انتاجية أثناء مؤتمر عبر الفيديو من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع ومع بدء دول وولايات أمريكية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا.

 

وأنهت عقود خام برنت القياس العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.25 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 39.57 دولار للبرميل، وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار، أو 3.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 36.81 دولار للبرميل.

 

والخامان القياسيان كلاهما قريبا من أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع، وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون للنفط من بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، تمديد تخفيضاتهم الإنتاجية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي 10 بالمئة من الإنتاج العالمي، إلى يوليو تموز أو أغسطس آب أثناء اجتماع من المتوقع أن يعقد يوم الخميس.

 

وفى سياق متصل، صعدت بورصة وول ستريت أمس مع تطلع المستثمرين إلى ما بعد اضطرابات اجتماعية واسعة في الولايات المتحدة ومخاوف الجائحة والتركيز بدلا من ذلك على تخفيف قيود العزل العام ودلائل على تعاف اقتصادي.

 

وأعطت أسهم التكنولوجيا والقطاعات الحساسة للنمو، مثل الشركات الصناعية والبنوك، الدفعة الأكبر للمؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية.

 

 


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