اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم تستقر عند 24 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ25 جنيها

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:28 م
أسعار الدواجن اليوم تستقر عند 24 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ25 جنيها دواجن ــ صورة أرشيفية
كتب ــ أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-6-2020 ، استقرارا حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة، وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار الدواجن من المزرعة  24 جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأضاف السيد لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى  من المزرعة 32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، سعر كرتونة البيض تيبدأ من 25 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 30-32 جنيها.
 
جدير بالذكر، أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت  على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
وأوضحت، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة" ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل . 
 
 
 

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