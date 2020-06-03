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أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

لجنة مكافحة كورونا: توزيع مليون عبوة من فيتامين زنك على مستشفيات العزل

السكة الحديد تطرح مناقصة لشراء 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار

وزير الكهرباء: مراجعة الفواتير قبل إصدارها مسئولية شركات التوزيع

التضامن: تطوير 135حضانة ضمن المشروع القومى للطفولة المبكرة

وزيرة التضامن: استفادة 6000 متعافى إدمان من جلسات الدعم النفسى "أونلاين"

متحف شرم الشيخ يستقبل 3 قطع أثرية من المتحف المصرى تمهيدا لافتتاحه قريبا

ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لـ 85 فندقا

التعليم: حظر تحصيل أى تبرعات من أولياء الأمور أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

الزراعة: حصاد 3.1 مليون فدان قمح واستمرار توريد المحصول للتموين

الصحة: تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

السياحة: تدريب العاملين بالرقابة على الفنادق للتفتيش على صحة وسلامة الغذاء

 

 

 


وزارة التعليم

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