اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أحمد الجارالله: الشعب التونسى يرفض انبطاح "الغنوشى" للأوامر التركية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:07 م
أحمد الجارالله: الشعب التونسى يرفض انبطاح "الغنوشى" للأوامر التركية الكاتب أحمد الجارالله
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن الكاتب الكويتى، أحمد الجارالله، هجوما عنيفا على راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، تزامنا مع اندلاع مناوشات وخلافات حادة شهدها البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، وسط انتقادات لنواب حركة النهضة واتهامات لهم بتعطيل جلسة مسألة الغنوشي.

1
 

وقال أحمد الجارالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"الغنوشي هو الذي يحكم تونس، رئيس الجمهورية لا دور له، كل الشعب التونسي ضد انبطاح الغنوشي للأوامر التركية".

وأضاف: "الغنوشي رئيس البرلمان التونسي سابر في غيه تونس سيشهد مظهرات كالذي شهدها في زمن تصديره للربيع العربي الوضع مش طيب في تونس وكله شغل الإخوان المسلمين".

2
 

وتابع :"تونس كانت درة اقتصادية وملاذ سياحي وملتقي للاستثمار الدولي جاءت قصة ذلك المخبول الذي حرق نفسه لأمر ليس ذا أهميه وقامت ثورة غاية هذه الثورة طرد رئيس الجمهورية تحت دعاوي كثيرة وكبيرة ومع هذا الطرد سقط الاستقرار وانتهز الإخوان المسلمين الفرصة والغاية من ذلك ربيع عربي مدمر ومزعج".

وفي وقت سابق، اتهم العديد من النواب راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسي، بمحاولة عرقلة جلسة مساءلته خلال الجلسة البرلمانية اليوم، وهذا ما أظهرته لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام عربية.

وشهدت الجلسة البرلمانية، انسحابات من البرلمان التونسي خلال مساءلة الغنوشي بعد توعد نواب فى البرلمان التونسى بتقديم إثباتات فى الجلسة تزعج الإخوان فيما لوح آخرون بسحب الثقة من رئيس البرلمان، مستقبلا، بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك.

على صعيد آخر، أكد النائب التونسى زهير مخلوف في تصريح له، بحسب موقع العربية أن لديه العديد من الأدلة لإزاحة حركة النهضة عن المشهد السياسي في تونس، حيث اتهم النائب التونسى ، حركة النهضة بانتهاج أعمال الدواعش والتورط في انقلابات وتفجيرات، معتبراً أن تلك المخططات لم تكشف حتى الآن من قبل مؤسسات الدولة.

وأعلن النائب التونسى أنه مستعد للمساءلة، متابعا: هناك جهاز يدير حركة النهضة، وكان يضع مخططات تخريب فعلية كادت تصل إلى التنفيذ، إذ رصدت تحركات وتجهيزات من قنابل وسلاح والقيام بعمليات استطلاع من أجل استهداف العديد من المنشآت الأمنية في نابل والمروج.

واتهم النائب التونسى، النهضة بإعداد مخطط ثلاثي في الماضي من أجل السيطرة على السلطة، قائلاً: "سنة 1988 عقدت النهضة مؤتمرا في ولاية صفاقس، وأعدت مخططا تحت اسم "الخطة الثلاثية" تتضمن مرحلة أولى التطمين والتهدئة، والثانية الاستعصاء والثالثة كانت تقضي بالوصول إلى الفراغ الدستوري أي بمعنى اغتيال بن علي، حتى يقع الفراغ فتمسك بالسلطة".


احمد الجارالله

البرلمان التونسي

اخبار البرلمان التونسي

تونس

اخبار تونس

برلمان تونس

اخبار تونس اليوم

اشتباكات في البرلمان التونسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقالات صحف الخليج.. الجارالله: مبارك سيبقى فى ذاكرة الشعوب ولن يرحل إلى النسيان.. موزة العبار تتحدث عن رحيل بطل الحرب والسلام.. كمال بالهادى يسلط الضوء على كورونا والتحدى الإنسانى

الخميس، 27 فبراير 2020 10:00 ص

الصحافة العربية اليوم.. السعودية تنعى الأمير متعب بن عبدالعزيز.. محمد بن راشد وبن زايد يشهدون الاحتفال باليوم الوطنى الـ48.. الجارالله: مؤشرات إيجابية لطيّ الأزمة الخليجية.. والعراق يترقب رئيس وزراء جديد

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 01:52 م

الجارالله: تدخل تركيا الدموى ومجازرها فى سوريا لن يلغى الحقوق الكردية المعترف بها عالميا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:58 ص

الكتاب العرب يفتحون النار على العملية العسكرية التركية ضد سوريا.. كتاب سعوديون: أعظم هدية لداعش.. الجارالله: أردوغان يسعى لتكرار مذابح الأرمن.. وإعلامية إماراتية: الرئيس التركى يستهدف تقسيم الدولة السورية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة