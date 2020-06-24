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وزير العدل يقرر عودة العمل بالمحاكم والشهر العقارى بكامل طاقتها من السبت

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:08 ص
وزير العدل يقرر عودة العمل بالمحاكم والشهر العقارى بكامل طاقتها من السبت المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها ، إعتباراً من صباح السبت الموافق 27 يونيو ، مع الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية المقررة .

وقالت وزراة العدل في بيان لها إنه إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة ، قرر المستشار عمر مروان وزير العدل ما يلي :-

أولاً - عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها ، إعتباراً من صباح السبت الموافق 27/6/2020 ، مع الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية المقررة .

ثانياً – المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته .

ثالثاً -  المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل .

رابعاً – لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية ، وبما لا يخل بحسن سير العمل .

خامساً – عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري) بكامل طاقتها اعتبارا من صباح السبت، مع تطبيق ذات القواعد المشار إليها بهذا البيان .

 

 


عودة المحاكم

وزارة العدل

وزير العدل

الشهر العقارى

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