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وزير الأوقاف: تغيير صيغة الأذان فجر السبت للصيغة الطبيعية

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:30 ص
وزير الأوقاف: تغيير صيغة الأذان فجر السبت للصيغة الطبيعية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم تغيير صيغة الأذان فجر يوم السبت المقبل بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر يوم الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هى، وتتم صلاتها ظهرًا بالمنازل إلى أن يأذن الله تعالى برفع تعليق إقامتها، مؤكدا أن ذلك مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة . 
 
وأكد جمعة فى بيان له اليوم، أنه شخصيا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله (عز وجل) وضيوف بيوته، متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين، معربا عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد .
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد أمس الثلاثاء، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
 

وزير الأوقاف

أذان النوازل

صيغة الأذان

فتح المساجد

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