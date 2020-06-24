اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:09   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:33 
 
موعد صلاة المغرب 7:00
 
ميعاد صلاة العشاء 8:33 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:08 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:02 
 
موعد صلاة العصر 3:41 
 
توقيت صلاة المغرب 7:08 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:43 م 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:02 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 م 
 
موعد صلاة العصر 3:30 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 58: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:31 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:06 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:45 
 
موعد صلاة العصر 3:15 
 
توقيت صلاة المغرب 6:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:12 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:22 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:13 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:09 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:07 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:43 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:09 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:29 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 3:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:44 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:18 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:39 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:28 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:16 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:50 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:12 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 2:56 
 
توقيت صلاة الظهر 11:42 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:16 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:46 
 
موعد صلاة العشاء 8:16 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 3:58 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:25 م 
 
موعد صلاة العصر 3:45 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:15 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:40 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:22 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:30 م 
 
موعد صلاة العصر 4:15 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:23 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:05 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:50 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:24 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:51 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:24 م 
 
 
 
 

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