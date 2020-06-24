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مع توقعات ظهور تضخم فى مخزونات الخام بأمريكا.. تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط

الأربعاء، 24 يونيو 2020 02:14 ص
مع توقعات ظهور تضخم فى مخزونات الخام بأمريكا.. تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط النفط
كتب أحمد عرفة

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تراجعت العقود الآجلة للنفط، مع ترقب السوق تقارير من المتوقع أن تظهر تضخما في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما دفع الأسعار للتراجع من أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس، وكانت الأسعار ارتفعت في التعاملات المبكرة عندما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على تويتر في وقت متأخر الإثنين تشير إلى أن اتفاق التجارة مع الصين ما زال ساريا، لكنها تراجعت في التعاملات بعد الظهر بفعل توقعات بأن مخزونات النفط الأمريكية ستسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا لثالث أسبوع على التوالى.

ووفقا لموقع سكاى نيوز الإخبارية فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 45 سنتا، أو 1.0%، لتسجل عند التسوية 42.63 دولار للبرميل، وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.9%، لتبلغ عند التسوية 40.37 دولار للبرميل.

وواصلت الأسعار التراجع في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزنات الخام سجلت زيادة أكبر بكثير من المتوقع الأسبوع الماضي، وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أحدث بياناتها الأسبوعية بشأن المخزونات اليوم الأربعاء.


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