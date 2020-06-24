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مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:00 ص
مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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بدأت مديريات الأوقاف فى المحافظات، العمل على إعداد قائمة بالمساجد التي سيتم فتحها للصلاة، حيث تسلم المديريات هذه القوائم للشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف يوم الخميس المقبل، تمهيدا لبدء الفتح التدريجى للمساجد بداية من السبت المقبل، وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح.

وفى نفس السياق حذرت وزارة الأوقاف من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يقوم بفتح أى مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، الثلاثاء، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة بداية من يوم السبت المقبل وفيما عدا

ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لفتح المساجد، من بينها :"عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا ، وعدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية،وعدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وعدم فتح مصليات السيدات ، وعدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) "

كما شددت الوزارة على فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات، والاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية

وأكدت الوزارة أنه فى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا، وفى حال ترك مفاتيح أى مسجد مع أى أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب، مع التحذير من مخالفة هذه التعليمات ، وإحالة أى مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الدينى.


وزارة الأوقاف

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إعادة فتح المساجد

شروط فتح المساجد

اليوم السابع بلس

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