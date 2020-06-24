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محافظة الوادي الجديد تعلن تسجيل 13 إصابة بكورونا بإجمالي 230 حالة

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:35 ص
محافظة الوادي الجديد تعلن تسجيل 13 إصابة بكورونا بإجمالي 230 حالة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له مساء الثلاثاء، عن تسجيل 13 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بإجمالي 230 حالة بينهم 14 وفاة.

وأكد الزملوط، تسجيل 13 حالات في مركزين بواقع 9 حالات في مركز الخارجة، وحالة واحدة بقرية مرزوق بمركز بلاط و3 حالات بمركز الخارجة، وشهدت المحافظة حالة وفاة من مركز الداخلة، ليستقر عدد الوفيات إلى 14 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 4 حالات اليوم بإجمالي 115 حالة شفاء من إجمالي المصابين، كما جرى إنهاء وفك عزل 84 مواطنًا من المخالطين لحالات إيجابية بواقع 21 بمركز الداخلة و31بمركز بلاط، 17 بمركز الخارجة، 15 بالفرافرة.

وشدد الزملوط، في بيان صحفي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتطبيق الالتزام أيضًا بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

أكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأوضح المحافظ، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

ولفت المحافظ، إلى انتظام أداء الامتحانات بأول أيام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بنسبة حضور ٩٩.٨ ٪ من الطلاب مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى.

 

 

 

 


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