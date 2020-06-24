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صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:56 ص
صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة لمصابة بكورونا بمستشفى إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك مدير العزل الصحي، بأنه تم إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أجريت الولادة القيصرية داخل العزل الصحي والأم والطفلة بصحة جيدة بفضل الله وكرمه.

وتم إجراء الولادة بإشراف طبي لكل من الدكتور محمد حمزة كشك أخصائي النساء والتوليد، والدكتور عبد الحميد أبو الحجاج أخصائي النساء والتوليد، والدكتور أحمد الطاهر أخصائي التخدير، والدكتورة شيماء فراج أخصائية الأطفال، ومفتشة التمريض بالأمانة العامة رضا التوني، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى إحتفالا بالولادة الخامسة عشر داخل المستشفى منذ تحويلها للحجر الصحى.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى العزل الصحي بإسنا أجرت خمس عشرة عملية ولادة قيصرية مسجلةً أعلي نسب الولادة مقارنة بمستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية، كما تم تعافي وخروج أكتر من 720 مريضا مصابا بفيروس كورونا المستجد، بعد شفائهم مؤخرًا.

وكانت قد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك مدير العزل الصحي، مساء أمس الثلاثاء الموافق 23/6، خروج عدد 5 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل مستشفي العزل الصحي بإسنا، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج المتعافين.

وتقدمت إدارة مستشفي إسنا التخصصي وجميع العاملين بها، بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، بالتهنئة إلى المتعافين بمناسبة خروجهم من المستشفى، حيث وصل عدد المتعافين بمستشفي إسنا التخصصي للعزل الصحي إلى عدد 720 متعافى منذ تخصيصها مستشفي عزل صحي، ووجهت مديرة مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب الأقصر، الشكر لجنود وأبطال الجيش الأبيض، لتكون مستشفي العزل الصحي بإسنا بحالات الشفاء التى وصلت إليها، أولي مستشفيات العزل الصحي المسجلة لأكبر نسب الشفاء بفضل الله وكرمه، ووجود أعلي كفاءات تواصل الليل بالنهار لخدمة المرضي وتقديم الدعم العلاجي والنفسي للمرضى جميعاً.

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة (1)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة (1)

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة (2)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة (2)

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة (3)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة (3)

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة (4)
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة (4)

 


الاقصر

مستشفى اسنا للحجر

ولادة قيصرية بمستشفى العزل

اخبار الاقصر

ولادة سيدة مصابة بكورونا

اخبار المحافظات

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