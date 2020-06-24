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سوريا وروسيا يسقطان طائرتين مسيرتين قرب حميميم

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:04 ص
سوريا وروسيا يسقطان طائرتين مسيرتين قرب حميميم سوريا
كتب أحمد عرفة

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أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، عن إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا مساء الإثنين، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال رئيس المركز الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن وسائل الدفاع الجوي الروسي طائرات مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم ومدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأضاف رئيس المركز الفريق البحري أن المضادات الجوية الروسية والسورية أسقطت طائرتين مسيرتين بتجهيز قتالي، أطلقهما المسلحون وأكد المركز الروسي عدم وقوع أي خسائر أو أضرار، مشيرا إلى أن القاعدة الروسية تعمل بنظامها الاعتيادي.

وكانت وسائل الإعلام السورية قد أفادت أمس الاثنين بتصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة معادية قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية.

 

 


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