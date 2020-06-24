"حماية نهر النيل" بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة متنوعة خلال 24 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال هندسة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، على مدار شهر الـ24 ساعة الماضية، حملاتهم اليومية لإزالة التعديات على حرم النيل، حيث تم بإدارة نيل الأقصر، تنفيذ عدد 12 قرار إزالة متنوعة عبارة عن مبان أسوار وأحواش وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 6 قرار بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 2 قرار بزمام هندسة نيل قنا، وعدد 4 قرار بزمام هندسة نيل نجع حمادى.

كما أسفرت تلك الحملات من رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، عن تنفيذ عدد 13 قرار إزالة متنوعة عبارة عن مبانى أسوار من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت وإلقاء مخلفات ردم، منها عدد 2 قرار بزمام هندسة نيل الأقصر وعدد 5 قرارات بزمام هندسة نيل قنا، وكذالك عدد 6 قرارات بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وتنفيذ عدد 12 قرار إزالة عبارة عن إلقاء مخلفات ردم بزمام هندسة نيل قنا، وتنفيذ عدد 16 قرار إزالة متنوعة، وهى عبارة عن مبانى بالبلوك الأبيض وأسوار وردم منهم عدد 10 قرارات بزمام هندسة نيل إسنا.

وعدد 6 قرارات بزمام هندسة نيل محافظة قنا، وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة منهم عدد 4 قرارات مبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرارات ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 5 قرارات ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، وعدد 5 قرارات ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادى بمعدات الإدارة، وتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة ناحية الفارسية ونجع أبو حميد بزمام هندسة نيل إسنا منها عدد 3 قرارات مبان من الطوب الأبيض والأسمنت، وعدد 3 قرارات عمل تندة ومظلة من الحديد وكذلك عدد 4 قرارات ردم.