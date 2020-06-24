اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 يونيو 2020 01:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"حماية نهر النيل" بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:21 ص
"حماية نهر النيل" بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة متنوعة خلال 24 ساعة حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة متنوعة على حرم النيل خلال 24 ساعة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استكمل رجال هندسة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، على مدار شهر الـ24 ساعة الماضية، حملاتهم اليومية لإزالة التعديات على حرم النيل، حيث تم بإدارة نيل الأقصر، تنفيذ عدد 12 قرار إزالة متنوعة عبارة عن مبان أسوار وأحواش وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 6 قرار بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 2 قرار بزمام هندسة نيل قنا، وعدد 4 قرار بزمام هندسة نيل نجع حمادى.

كما أسفرت تلك الحملات من رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، عن تنفيذ عدد 13 قرار إزالة متنوعة عبارة عن مبانى أسوار من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت وإلقاء مخلفات ردم، منها عدد 2 قرار بزمام هندسة نيل الأقصر وعدد 5 قرارات بزمام هندسة نيل قنا، وكذالك عدد 6 قرارات بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وتنفيذ عدد 12 قرار إزالة عبارة عن إلقاء مخلفات ردم بزمام هندسة نيل قنا، وتنفيذ عدد 16 قرار إزالة متنوعة، وهى عبارة عن مبانى بالبلوك الأبيض وأسوار وردم منهم عدد 10 قرارات بزمام هندسة نيل إسنا.

 وعدد 6 قرارات بزمام هندسة نيل محافظة قنا، وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة منهم عدد 4 قرارات مبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرارات ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 5 قرارات ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، وعدد 5 قرارات ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادى بمعدات الإدارة، وتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة ناحية الفارسية ونجع أبو حميد بزمام هندسة نيل إسنا منها عدد 3 قرارات مبان من الطوب الأبيض والأسمنت، وعدد 3 قرارات عمل تندة ومظلة من الحديد وكذلك عدد 4 قرارات ردم.

 


الاقصر

حماية النيل بالاقصر

ازالة تعديات بزمام النيل

اخبار الاقصر

وزارة الرى والموارد المائية

اخبار المحافظات

ازالة تعديات بنيل الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. رئيس مدينة أرمنت يعلن تركيب تندات أمام لجان الثانوية لحماية الطلاب

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:23 م

وكيل صحة الأقصر الجديد لـ"اليوم السابع": أولوياتنا دعم مستشفيات العزل.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:33 م

صور.. الأوقاف تشن حملة لمتابعة مساجد الأقصر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:24 م

اضبط مخالفة.. أهالى قرية العشى بالأقصر يطالبون بتطهير وتغطية ترعة الصعايدة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:19 م

جنايات الأقصر تقضى ببراءة 17 متهما فى مشاجرة بين عائلتين بالقرنة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تبدأ فجر السبت المقبل.. تعرف على شروط وضوابط فتح المساجد

تبدأ فجر السبت المقبل.. تعرف على شروط وضوابط فتح المساجد

مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة