وقال المدرسون أصحاب هذا الابتكار بمدرسة "جوبيرت" الابتدائية إنهم لم يجدوا بدا من التوصل لابتكار جديد يحول دون انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدرسة لاسيما مع اتخاذ الحكومة قرارا بفتح المدارس مطلع شهر يونيو الجاري.