وكالات

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلى أمخيزى، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 102 ألف حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح أمخيزي اليوم، أن مصالح وزارة الصحة سجلت 4288 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكداً أن عدد حالات التعافي وصل إلى 53444 حالة، مقابل 1991 حالة وفاة من بينها 61 حالة جديدة.

ومع بداية العام الدراسى الجديد فى جنوب أفريقيا ومخاوف الأهالى على أطفالهم من تفشي فيروس كورونا، ابتكر مدرسو إحدى المدارس الابتدائية بضواحى كيب تاون ساترا من الخشب والبلاستيك يثبت على مقاعد الطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا.