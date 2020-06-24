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تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو

الأربعاء، 24 يونيو 2020 01:19 ص
تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو روسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 14 وفاة جديدة بين مصابي الفيروس في موسكو خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات في العاصمة إلى 3657 شخصا، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

 

وسجلت السلطات الروسية انخفاضا في حصيلة الوفيات اليومية بسبب كورونا في موسكو الثلاثاء مقابل يوم الاثنين، حين توفي 26 شخصا وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قد أعلن في وقت سابق عن تراجع انتشار فيروس كورونا في العاصمة بشكل عام، وبدء مرحلة جديدة من رفع القيود اعتبارا من 23 يونيو.

 

يذكر أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 216 ألف شخص، تعافى نحو 140 ألفا منهم وفي عموم روسيا، تم تسجيل حوالي 600 ألف إصابة بكورونا، وشفاء 356 ألف شخص، ووفاة 8359 مصابا.

 

 


روسيا

موسكو

إصابات

كورونا

ازمه كورونا

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