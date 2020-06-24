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ترامب: لا ننحنى أمام قوى أجنبية والسلطة الوحيدة التى نعبدها هى الله

الأربعاء، 24 يونيو 2020 01:32 ص
ترامب: لا ننحنى أمام قوى أجنبية والسلطة الوحيدة التى نعبدها هى الله دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى إن المتظاهرين الذى استهدفوا تماثيل الرؤساء الأمريكيين السابقين والرموز الأمريكية لا يعرفون تاريخ الولايات المتحدة، "فهم لا يعرفون من هو الرئيس الأمريكى الأسبق توماس جيفرسون" متسائلا: "هل يعرفون غاندى أو تشرشل".

وأكد فى فاعلية "طلاب من أجل ترامب" وهى الفاعلية الثانية فى إطار حملته الانتخابية، نحن نؤمن بالقانون والنظام ونقف إلى جانب قوات إنفاذ القانون، التى يحمى الناس التى ترغب فى العيش بسلام وأمن ورخاء، مشددا على أن "الأمريكيين لا ينحنون أمام قوى أجنبية، والسلطة الوحيدة التى نعبدها هى الله، قائلا إن هذه القيم التى يتبعها الأمريكيون."

وقال إنه تم تعيين 300 قاض فيدرالى خلال فترة الرئاسة وقاضيين للمحاكم العليا "ويجب أن نفوز حتى نستمر فى تعيينهم" لأنهم يمثلون خط دفاع.

وأشار إلى تعزيز قدرات الجيش الأمريكى، وقوة الجيش الفضائية، قائلا إنه أنشأ فرع جديد بعد أعوام طويلة من عدم التطوير.

واتهم الديمقراطيين بأنهم يسمحون للجميع حتى لو لم يكونوا مسجلين، وإذا لم يكونوا مواطنين، وإذا كانوا هنا بشكل غير قانوني، بالتصويت فى الانتخابات، قائلا إن كاليفورنيا اعترفت بأن مليون شخص أو أكثر صوتوا بشكل غير قانوني.

وانتقد من نظام الرعاية الصحية الذى مرره أوباما، وقال إنه يجعل الشباب تدفع الثمن غاليا. وسخر مرة أخرى من جو بايدن، المرشح الديمقراطى، قائلا إن أوباما نفسه لم يؤيده إلا فى منتصف إبريل بعد أن أيده المنافس الديمقراطى بيرنى ساندرز .

 

 

 

 


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بايدن

حملة بايدن الانتخابية

الانتخابات الامريكية 2020

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