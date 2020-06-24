اليوم السابع
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ترامب: فخور أننى وسط شباب وطنى يحب أمريكا ويرفض الركوع أمام اليسار الراديكالى

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:57 ص
ترامب: فخور أننى وسط شباب وطنى يحب أمريكا ويرفض الركوع أمام اليسار الراديكالى ترامب فى الفاعلية الانتخابية الثانية
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن فخور أنه وسط شباب أمريكى وطنى يقف مدافعًا عن قيم الولايات المتحدة ويحبها ويرفض الركوع أمام اليسار الراديكالى.

وأضاف ترامب فى فاعلية "طلاب من أجل ترامب"، أن من بين آلاف الشباب الذين يجلسون أمامه سيأتى يوما ويكون واحدا منهم رئيسا للولايات المتحدة يوما ما.

وهاجم الرئيس السماح للمهاجرين للدخول البلاد بشكل غير قانونى، حيث أكد مرة أخرى على أهمية الجدار مع المكسيك حتى أنه أعتبر أنه كان سببًا فى قلة الإصابات بكورونا بسبب منع دخول المهاجرين.

زار الرئيس ترامب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يوم الثلاثاء للاحتفال ببناء أكثر من 200 ميل من الجدار، على أمل أن يذكّر الناخبين بالتقدم الذي أحرزه تجاه أحد وعوده في حملته الانتخابية لعام 2016.

وأثنى ترامب على الجدار بوقف ليس الهجرة غير الشرعية فحسب، بل وأيضًا الفيروس التاجي، قائلاً "لقد أوقف كوفيد، أوقف كل شيء"

وقال للشباب من منظمة "طلاب من أجل ترامب" أنهم يدافعون عن الحرية، معتبرًا أن اليسار الراديكالى يكره كل ما تمثله القيم الأمريكية.

ووصف المتظاهرين الذين يحطمون التماثيل ويشوهون الآثار ويدمرون الكنائس أنهم كالعصابات الذين يريدون تشويه التاريخ الأمريكى مهددا من يفعل ذلك بالسجن والرد بحزم وقوة.

وهاجم المرشح الديمقراطى جو بايدن، واصفا إياه بـ"جو النائم"، وقال إنه كان مع أوباما حيث لم ينجحا فى مهمتهما، لأنه إذا نجحا لم يكن ليأتى هو كرئيس ليقوم بالأشياء التى فشلا فى تحقيقها.

وقال إنه يصر على جعل أمريكا عظيمة مجددا لذا يجب أن ينجح فى 3 نوفمبر المقبل ليستمر فى المهمة.

وكرر أنه لولا "الطاعون"، فى إشارة إلى وباء كورونا الذى "جاء من الصين"، لكان الاقتصاد الأمريكى أفضل اقتصاد فى العالم الآن، حيث كان أدائه الأفضل على الإطلاق قبل انتشار فيروس كورونا، لكنه أكد أن الربع الثالث من 2020 سيكون جيدا، وسيكون العام المقبل "رائعا" بالنسبة للاقتصاد الأمريكى.

وكانت أعربت عمدة فينيكس الديمقراطية ، كايت جاليجو ، عن مخاوفها من مخاطر عقد فاعلية كبيرة فى الداخل في ولاية شهدت ارتفاعًا في الحالات. وحثت ترامب على ارتداء قناع. وقالت: "يجب على كل من يحضر الحدث ، وخاصة أي مسؤول منتخب ، أن يكون قدوة للسكان عن طريق ارتداء قناع". "وهذا يشمل الرئيس".

 

 


ترامب

مظاهرات حياة السود تهم

حملة ترامب الانتخابية

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