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ترامب الابن يهاجم بايدن ويدافع عن الشرطة فى فاعلية انتخابية بأريزونا

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:43 ص
ترامب الابن يهاجم بايدن ويدافع عن الشرطة فى فاعلية انتخابية بأريزونا ترامب جونيور
كتبت رباب فتحى

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شارك دونالد ترامب الابن فى فاعلية انتخابية تنظمها مؤسسة "طلاب من أجل ترامب" مع والده الرئيس الأمريكى فى ثانى فاعليات الحملة الانتخابية.

وهاجم ترامب الابن المرشح الديمقراطى جو بايدن، متهما إياه بالتورط مع الصين هو وابنه وأخذ مليارات الدولارات قائلا إن وسائل الإعلام لم تكن لتغض الطرف إذا كان هو من ذهب إلى الصين وأخذ هذه الأموال.

واستنكر إنه من بين المرشحين الديمقراطيين، اختار الناخبون جو بايدن، قائلا إنه إذا كان قادرا على فعل شئ جيد، لكان ساعد الرئيس السابق باراك أوباما.

وتحدث عن حركة "حياة السود تهم"، إنه شعر بالحزن لوفاة جورج فلويد، ولكن هذا لا يعنى أن الشرطة جميعها كذلك. وأضاف أن 99.9 % من الشرطة تدافع وتحمى الأمريكيين.

ودافع عن تطبيق القانون واتهم بعض المتظاهرين بالعنف.

 

 

 


ترامب

ترامب جونيور

الانتخابات الامريكية

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