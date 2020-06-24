اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 يونيو 2020 01:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مصنع حاز مستلزمات طبية مجهولة بالقاهرة

الأربعاء، 24 يونيو 2020 01:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مصنع حاز مستلزمات طبية مجهولة بالقاهرة كمامات مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 1027 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، تم ضبطهم بحوزة صاحب مصنع بالقاهرة، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

كانت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة تمكنت من ضبط مدير مصنع بحوزته مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وكانت نجحت مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته (1027 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 60 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 


حملة تموينية

اخبار الحوادث

مستلزمات طبية

امن القاهرة

اخبار عاجلة

غش تجارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تبدأ فجر السبت المقبل.. تعرف على شروط وضوابط فتح المساجد

تبدأ فجر السبت المقبل.. تعرف على شروط وضوابط فتح المساجد

مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

مديريات الأوقاف تبدأ تسليم قوائم المساجد الجاهزة لأداء الصلوات

أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 290 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف: لو الناس التزمت بالقواعد هنكمل إجراءات فتح المساجد

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة