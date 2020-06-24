العربية: زعيم كوريا الشمالية يعلّق خطة لتحرك عسكرى ضد كوريا الجنوبية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن كوريا الشمالية أكدت أن زعيمها كيم جونج أون علّق خطة لتحرك عسكري ضد كوريا الجنوبية. وفى وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونج أون ترأس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم، وقرر وقف خطط التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التوترات السياسية بين الكوريتين زادت بشكل ملحوظ بسبب خطط جماعات في كوريا الجنوبية لإطلاق منشورات دعائية تقول كوريا الشمالية إنها تمثل خرقا لاتفاق بين البلدين، استهدف منع المواجهة العسكرية.