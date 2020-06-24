اليوم السابع
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"السياحة" تعاين 110 فندق سياحى وتستخرج 14 شهادة صحة وسلامة جديدة

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:00 ص
"السياحة" تعاين 110 فندق سياحى وتستخرج 14 شهادة صحة وسلامة جديدة شواطئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قالت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، إنه تم معاينة وتفتيش 110 فندق سياحى بالبحر الأحمر من قبل لجان التفتيش المكونة من وزارة السياحة والصحة وغرفة المنشات الفندقية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات لاستقبال السياح.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة فى البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن الـ 110 فندق اغلبهم استلموا شهادات الصحة والسلامة واستقبل بالفعل عدد منهم سياحة داخلية، بعد التأكد من تطبيق الاجراءت والضوابط التى اقرها مجلس الوزراء، وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على مراجعتها بدقة شديدة .

وكشفت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن تم استخراج 14 شهادة جديدة غير مدون عليها العمل بنسبة 50٪؜، موضحة أن جميع الشهادات التى تم تسليمها فى بداية قرار عودة السياحة الداخلية مدون عليها العمل بنسبة 25%، ثم شهادات اخرى مدون عليها العمل بطاقة 50٪؜، وتم استخراج الشهادات الجديدة غير مدون عليها طاقة الاستقبال للسياح إلا أن سيتم العمل بطاقة 50٪؜ لحين صدور قرارات جديدة .

وتفقد الأسبوع الماضى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الإجراءات الاحترازية داخل فنادق ومطار الغردقة وذلك استعدادا لعودة السياحة وحركة الطيران بداية يوليو المقبل، برفقة الطيار محمد منار، وزير الطيران

وقام وزير السياحة والاثار بتطبيق تجربة عملية للتوضيح عملية التطبيق على النزلاء، حيث قام بتعقيم يده أولا ثم قياس درجة الحرارة، ومن ثم ارتدى الكمامة وتابع الإرشادات والعلامات الإرشادية الموجودة على الأرضيات للحفاظ على المسافات والتباعد بين الأشخاص.

 

 


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