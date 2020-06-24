السودان: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابى كورونا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٩٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٨ وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١٣٩ حالة.

وللمرة الأولى منذ بدايات شهر مايو الماضي يُسجل السودان عددا من الإصابات أقل من ١٠٠ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم السبت، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٦ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١١ ولاية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٥٦ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٨٧٩٦ حالة، بينها ٥٤١ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٥٩٩ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.