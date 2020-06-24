اليوم السابع
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"الزراعة" تعلن عن 10 نصائح لـ3 أنواع فاكهة متساقطة لزيادة الإنتاج

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:21 ص
"الزراعة" تعلن عن 10 نصائح لـ3 أنواع فاكهة متساقطة لزيادة الإنتاج محصول الرمان
كتب عز النوبى

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 ينشر"اليوم  السابع"، عدد   التوصيات   أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية - قطاع الإرشاد الزراعي - وزارة الزراعة ، الخاصة بأشجار   الفاكهة المتساقطة ( الرمان – التين – القشطة ) ،والعنب  لزيادة الإنتاج  والصادرات   وتجنب تساقط الثمار خلال الفترة  الحالية.

-من أهم العمليات  الخاصة بمزارع العنب ، التخلص من الحشائش ،  فحص العناقيد التي قاربت علي النضج لأكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه .

-التسميد  استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي :  300 جم يوريا + 300 جم حديد مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي +100 جم زنك مخلبي /600لتر ماء ) ويضاف إليه 100 جم بوركس في حالة ري الأشجار من الترع وتكرار الرشة بعد شهر .

ومن الممارسات الجيدة  لمتابعة الفاكهة المتساقطة ( الرمان – التين – القشطة )

– المحافظة على إنتظام الري خلال موسم نمو الثمار و التخلص من الحشائش يدوياً

– بداية جمع ثمار القشطة  و التين التي ظهر عليها علامات النضج و جمع الثمار المتساقطة و المصابة و التخلص منها بالدفن.

– فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

– الإهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى و مراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع.

– خفض التسميد الازوتي حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة و يخفض من جودتها.

– التخلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة في الرمان.

– التخلص من الحشائش خارج المزرعة.

– وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة في الرمان.

برنامج التسميد في حالة الري بالتنقيط للفدان :

- الرية الأولى : 1كجم سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم.

- الرية الثانية : 1 كجم سماد مركب 19-19-19.

- الرية الثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك.

- الرية الرابعة : 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر.

برنامج الري بالتنقيط ( لتر/يوم / شجرة) ، عمر الأشجار/ كمية المياه في يونيو باللتر ،  السنة الأولى / 20 لتر ،  السنة الثانية / 30 لتر ، السنة الثالثة / 45 لتر ، السنة الرابعة / 60 لتر ، السنة الخامسة /70 لتر ، اكبر من 6 / 80 لتر.

 


الفاكهة المتساقطة

المحاصيل البستانية

التين

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