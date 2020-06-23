6 نصائح مهمة لتخفيف ألم عرق النسا

كتبت نهير عبد النبى

عرق النسا واحد من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على صحة الجسم وتسبب ألم شديد أسفل الظهر، وحسب ما ذكره موقع advantageptlex فأن عرق النسا عادة ما يكون بمثابة ألم مؤلم للأرداف او جانب الفخذ يمكن أن يظهر أيضًا مع خدر أو وخز في الحالات الشديدة ، قد ينتج ألم شديد وضعف في الساق ، مما يتسبب في إحساس "التواء" في الساق.

من المهم علاج سبب عرق النسا وليس الأعراض. قد يساعد الدواء في تخدير الألم وتقليل الالتهاب ، لكنه لا يعالج سبب الضغط أو التهيج على العصب الوركي. فيما يلي أدوات مهمة لتخفيف آلام عرق النسا:

1:قم بتغيير وضعك بشكل متكرر، تنبع العديد من نوبات عرق النسا من الجلوس لفترات طويلة وضعف في العضلات وضعف عضلات القلب، إذا كان لديك نوبة عرق النسا ، تأكد من التبديل بين وضعي الجلوس والوقوف والاستلقاء، حاول التناوب كل 15 دقيقة إن أمكن.

2:لا تجلس لفترات طويلة، يتسبب الجلوس في زيادة الضغط على العصب الوركي أثناء انتقاله أسفل عضلات الألوية إلى الساق، تجنب الجلوس على الأريكة الناعمة لفترة طويلة أو الكراسي الصلبة، إن أمكن ، حاول المشي لمدة 10-15 دقيقة بالخارج أو على جهاز المشي بسرعة مريحة.

3:تحسين حركة الورك وقوتك، تتحرك الوركين لدينا من خلال مجموعة كبيرة جدًا من الحركة ، مع الجلوس المتكرر طوال اليوم على جهاز كمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون ، فإن الأربطة والعضلات حول الوركين تشد ، مما يؤدي إلى فقدان الحركة على الرغم من أن فقدان الحركة قد لا يبدو واضحًا ، إلا أنه يغير الضغط والضغط على العمود الفقري تحسين حركة الورك وقوتك لتخفيف الضغط على العصب الوركي.

4:زيادة مرونة العمود الفقري بأمان، يعد وجود العمود الفقري القوي والمرن أمرًا بالغ الأهمية لصحتك وأدائك بشكل عام ومع ذلك ، فإن معرفة التمارين الصحيحة لألم عرق النسا أو آلام الظهر أمر مهم للغاية ، حيث قد ينتج المزيد من الضرر إذا تم أداء التمارين بشكل غير صحيح.

5:احصل على مساعدة من خبير إذا كنت تعاني من عرق النسا لأكثر من 3 أيام ، فأنت بحاجة إلى المساعدة ، قبل حدوث الضرر طويل المدى، فعرق النسا هو مرض يصيب الجهاز العضلي الهيكلي، الخبراء الطبيون في علاج الجهاز العضلي الهيكلي هم أخصائيو العلاج الطبيعي لذلك ، تعتبر زيارة المعالج الفيزيائي مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية للتعافي السريع ومنع نوبات آلام الظهر أو عرق النسا في المستقبل، حتى لو عانيت لسنوات ، يمكننا المساعدة.

6:هناك الكثير مما يمكن فعله لتخفيف ألم عرق النسا أو آلام الظهر ، ويعتبر العلاج الطبيعي هو الخط الأول للشفاء الناجح.