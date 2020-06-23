اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

6 نصائح مهمة لتخفيف ألم عرق النسا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:00 ص
6 نصائح مهمة لتخفيف ألم عرق النسا عرق النسا - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرق النسا واحد من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على صحة الجسم وتسبب ألم شديد أسفل الظهر، وحسب ما ذكره موقع advantageptlex  فأن عرق النسا عادة ما يكون بمثابة ألم مؤلم للأرداف او جانب الفخذ يمكن أن يظهر أيضًا مع خدر أو وخز في الحالات الشديدة ، قد ينتج ألم شديد وضعف في الساق ، مما يتسبب في إحساس "التواء" في الساق.

من المهم علاج سبب عرق النسا وليس الأعراض. قد يساعد الدواء في تخدير الألم وتقليل الالتهاب ، لكنه لا يعالج سبب الضغط أو التهيج على العصب الوركي. فيما يلي أدوات مهمة لتخفيف آلام عرق النسا:

1:قم بتغيير وضعك بشكل متكرر، تنبع العديد من نوبات عرق النسا من الجلوس لفترات طويلة وضعف في العضلات وضعف عضلات القلب،  إذا كان لديك نوبة عرق النسا ، تأكد من التبديل بين وضعي الجلوس والوقوف والاستلقاء، حاول التناوب كل 15 دقيقة إن أمكن.

2:لا تجلس لفترات طويلة،  يتسبب الجلوس في زيادة الضغط على العصب الوركي أثناء انتقاله أسفل عضلات الألوية إلى الساق،  تجنب الجلوس على الأريكة الناعمة لفترة طويلة أو الكراسي الصلبة، إن أمكن ، حاول المشي لمدة 10-15 دقيقة بالخارج أو على جهاز المشي بسرعة مريحة.

3:تحسين حركة الورك وقوتك، تتحرك الوركين لدينا من خلال مجموعة كبيرة جدًا من الحركة ، مع الجلوس المتكرر طوال اليوم على جهاز كمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون ، فإن الأربطة والعضلات حول الوركين تشد ، مما يؤدي إلى فقدان الحركة على الرغم من أن فقدان الحركة قد لا يبدو واضحًا ، إلا أنه يغير الضغط والضغط على العمود الفقري تحسين حركة الورك وقوتك لتخفيف الضغط على العصب الوركي.

4:زيادة مرونة العمود الفقري بأمان،  يعد وجود العمود الفقري القوي والمرن أمرًا بالغ الأهمية لصحتك وأدائك بشكل عام ومع ذلك ، فإن معرفة التمارين الصحيحة لألم عرق النسا أو آلام الظهر أمر مهم للغاية ، حيث قد ينتج المزيد من الضرر إذا تم أداء التمارين بشكل غير صحيح.

5:احصل على مساعدة من خبير إذا كنت تعاني من عرق النسا لأكثر من 3 أيام ، فأنت بحاجة إلى المساعدة ، قبل حدوث الضرر طويل المدى، فعرق النسا هو مرض يصيب الجهاز العضلي الهيكلي، الخبراء الطبيون في علاج الجهاز العضلي الهيكلي هم أخصائيو العلاج الطبيعي لذلك ، تعتبر زيارة المعالج الفيزيائي مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية للتعافي السريع ومنع نوبات آلام الظهر أو عرق النسا في المستقبل، حتى لو عانيت لسنوات ، يمكننا المساعدة.

6:هناك الكثير مما يمكن فعله لتخفيف ألم عرق النسا أو آلام الظهر ، ويعتبر العلاج الطبيعي هو الخط الأول للشفاء الناجح.


عرق النسا

الم الظهر

الم اسفل الظهر

العمود الفقرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

مطالبات مهمة من رئيس النواب للحكومة عن الأطباء والفلاحين والصناعة.. اعرفها

مطالبات مهمة من رئيس النواب للحكومة عن الأطباء والفلاحين والصناعة.. اعرفها

محور سمالوط والطريق الصحراوى الغربى مشروعات عملاقة تنتظر الافتتاح فى 30يونيو

محور سمالوط والطريق الصحراوى الغربى مشروعات عملاقة تنتظر الافتتاح فى 30يونيو

22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

انتهاء اليوم الـ90 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ90 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

إجراءات قيد وفحص طلبات الترشح وإعلان كشوف المرشحين بـ"الشيوخ".. تعرف عليها

إجراءات قيد وفحص طلبات الترشح وإعلان كشوف المرشحين بـ"الشيوخ".. تعرف عليها

مستشفى أبو خليفة ينفى شائعة وفاة رجاء الجداوى..ويؤكد: مازالت بالعناية المركزة

مستشفى أبو خليفة ينفى شائعة وفاة رجاء الجداوى..ويؤكد: مازالت بالعناية المركزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة