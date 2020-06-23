اليوم السابع
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6 أوقات يصبح ارتداء الكمامة فيها ضرورة.. منها فى المواصلات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
6 أوقات يصبح ارتداء الكمامة فيها ضرورة.. منها فى المواصلات ارتداء الكمامة
كتبت فاطمة خليل

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ارتداء الكمامة من أهم استراتيجيات الوقاية من فيروس كورونا، بجانب التباعد الاجتماعي مسافة 2 متر عن الآخرين  وغسل اليدين باستمرار، وهناك أوقات معينة يصبح فيها ارتداء الكمامة ضرورة لا بد منها، لحماية نفسك وحماية الآخرين، حيث يجب أن ترتدي الأقنعة في أي وقت يكون لديك مخاوف بشأن نشر فيروس كورونا سواء منك إلى الآخرين أو العكس، في هذا التقرير نتعرف على الأوقات التي يجب أن ترتدي فيها الكمامة وذلك بحسب ما ذكر موقع "eat".

6 أوقات يجب أن ترتدي فيهم قناع الوجه "الكمامة"
 

woman-phone-outdoor-face-mask

الأماكن المغلقة
 

قالت الدكتورة إليزا تشين، أستاذة الطب السريري المساعد في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو "يجب عليك ارتداء قناع الوجه عندما "تكون في أي غرفة أو منطقة مغلقة، حيث يوجد أشخاص آخرون، بخلاف أفراد أسرتك، ويكون التباعد الاجتماعي أمرًا صعبًا."

عند التسوق
 

ليس من الممكن دائمًا أن تبقى على بعد ستة أقدام "2 متر" عند التسوق لشراء الطعام، ارتدِ قناعك قبل دخول السوق أو أي سوبر ماركت أو أي مكان تشتري منه أشياء تحتاجها.

عند ركوب وسائل النقل العام
 

من المهم أكثر من أي وقت مضى الاستمرار في ارتداء القناع الخاص بك، حيث سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يمكن أن يصيبوك أو يصابون منك أثناء ركوب المواصلات.

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عندما تكون في الأماكن العامة
 

يجب أن ترتدي قناعًا إذا "كنت تعمل أو تتجول في الأماكن العامة مثل الممرات والسلالم والمصاعد ومواقف السيارات.

وتذكر، ينتشر الفيروس عبر قطرات الجهاز التنفسي بما في ذلك التحدث والغناء والسعال والعطس.

الكمامة ضرورية للنساء الحوامل في غرفة الولادة
 

تقول الدكتورة مادلين ساتون: "عندما تكونين في المخاض، هناك العديد من قطرات الجهاز التنفسي التي تدخل في الغلاف الجوي، لذا تشجع العديد من المستشفيات على ارتداء الأقنعة في المخاض لتقليل احتمال انتقال COVID-19."

في أي وقت لا يمكن أن يحدث فيه تباعد اجتماعي
 

في أي ظرف من الظروف- في العمل أو في المطعم ارتدِ قناع الوجه وفى أي وقت قد لا يحدث فيه تباعد اجتماعي.


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