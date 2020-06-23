250 ألف مشاهد يتابعون الكسوف عبر تليسكوب مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الاسكندرية فى بيان صادر اليوم ، أن متابعى الكسوف الحلقى للشمس قد بلغ 250 ألف مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى ،و ذلك في إطار الدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في نشر العلم والثقافة العلمية للجمهور والمهتمين في مختلف المجالات وخاصة في مجال الفلك والظواهر الفلكية

وقد قام مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي صباح الأحد في تمام السادسة صباحًا برصد كسوف حلقي للشمس يُشَاهَد في مصر والوطن العربي في مسار ضيق يعبر اليمن وأقصى جنوب السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، و يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

وبدأت مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام 6:25 صباحًا وكانت ذروته في 7:20 صباحًا ونهايته في 8:20 صباحًا تقريبًا، علمًا بأن الأيام الأولى لمولد القمر تُعتبر أفضل الأوقات في الشهر لمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر ليلًا.

وقد تخطى عدد المشاهدين خلال عملية الرصد الربع مليون مشاهد، وتم الرد على تساؤلات المشاهدين والتعليقات بشكل مباشر خلال البث الحي، والتي تخطت 3000 تعليق، ولا سيما أن الرصد صاحبه شرح علمي متخصص لظاهرة الكسوف وأنواعه، وكيفية حدوثه، والفرق بين الكسوف الحلقي والجزئي والكامل، وتمت عملية بث الكسوف بالكامل على مرحلتين عن طريق البث المباشر عبر صفحة مركز القبة السماوية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، حيث تم الرصد من خلال تليسكوب القبة السماوية، وقام به الدكتور عمر فكري الباحث الفلكي ورئيس مسرح القبة السماوية.

وقد حذر دكتور عمر المتابعين من النظر بالعين المجردة للشمس وقت الكسوف، مشددًا أنه لابد من من استخدام نظارات واقية وفلاتر خاصة وتلسكوبات مجهزة ونوه أنه من الممكن النظر إليه من خلال لوحين مزدوجين من ألواح الأشعة الطبية.