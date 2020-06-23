18 مليون دولار زيادة فى واردات مصر من الذهب الخام غير النقدى مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الواردات المصرية من أشكال خام من ذهب غير نقدى خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت نحو 32 مليون دولار، تساوى 512 مليون جنيه "16 جنيها متوسط سعر الدولار"، مقابل 14 مليون دولار، تساوى 224 مليون جنيه فى نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 18 مليون دولار، تساوى 288 مليون جنيه.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات 4.93 مليار دولار فى مارس الماضي، مقابل 7.11 مليار دولار فى مارس 2019 بنسبة تراجع بلغت نحو 30.6%، بينما انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 18.0٪، حيـث بلغـت 2.24 مليار دولار خلال شهر مارس 2020، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما بلغت قيـمة العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خـلال شهر مارس 2020 مقابل 4.38 مليار دولار لنـفـس الـشهر مـن العام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها 38.6٪.

وشملت واردات مصر فى شهر مارس مجموعة من السلع التى ارتفعت وارداتها، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكانت الواردات المصرية من الذرة فى صدارة القائمة، بقيمة 181.8 مليون دولار فى مارس 2020، مقابل 129 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 40.3%.

وتضمنت الواردات من زيوت مكررة 89.2 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 66.3 مليون دولار فى مارس 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 34.5%، إلى جانب الواردات المصرية من ألبان ومنتجاتها 68 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 67 مليون دولار فى مارس 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%، كما بلغت الواردات المصرية من سيارات نقل البضائع بقيمة 33 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 30.8 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 7%.