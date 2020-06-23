اليوم السابع
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10 جنسيات تسيطر على سوق العمالة الأجنبية للقطاع الخاص فى مصر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:00 ص
10 جنسيات تسيطر على سوق العمالة الأجنبية للقطاع الخاص فى مصر اللواء خيرت بركات
كتب: مدحت عادل

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شهدت مستويات توافد العمالة الأجنبية فى مصر نموا طفيفا خلال عام 2019، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى العمالة الأجنبية المسجلة خلال هذا العام نحو 14 ألف و950 عامل " منهم 12 ألف و236 ذكور، و2714 إناث"، مقابل 14 ألف و777 أجنبى عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 1.2%.

 

المهن الاجانب

 

المهن الاجانب

وتظهر بيانات العاملون الأجانب بالقطاع الخاص والاستثمارى الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية "غير العربية"، يشكلون العدد الأكبر من عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى لعام 2019، وبلغ عددهم نحو 6 آلاف و423 أجنبى بنسبة 43%، ومعظمهم من بنجلادش بعدد 1924 أجنبى بنسبة 30%، يليه العمالة الوافدة من الصين وعددهم 1197 أجنبى بنسبة 18.6%، والدول الأوروبية بعدد 3 آلاف و655 أجنبى بنسبة 24.4%، ومعظمهم من المملكة المتحدة بعدد 1110 أجنبى بنسبة 30.4%.

وتشمل قائمة جنسيات العمالة الأجنبية فى مصر، كلا من إيطاليا وعددهم 546 أجنبى بنسبة 14.9%، ثم الدول العربية وعددهم 3 آلاف و326 أجنبى بنسبة 22.2% معظمهم من سوريا بعدد 1447 أجنبى بنسبة 43.5%، وفلسطين بعدد 788 أجنبى بنسبة 23.7%.

أما بالنسبة للدول الأمريكية فقد بلغ عددهم 1082 أجنبى بنسبة 7.2%، معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 678 أجنبى بنسبة 62.7%، وكندا بعدد 267 أجنبى بنسبة 24.7%.

ومن حيث أقسام المهن، يعتبر الفنيون ومساعدو الأخصائيين العدد الأكبر من العمالة الأجنبية فى القطاع الخاص والاستثمارى عام 2019، حيث بلغ عددهم نحو 4 آلاف و626 أجنبى بنسبة 30.9%، يليهم رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين بعدد 4 آلاف و407 أجنبى بنسبة 29.5%، ثم الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية بعدد 3 آلاف و235 أجنبى بنسبة 21.6% من إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى عام 2019.

أما بالنسبة لتوزيع العمالة الأجنبية وفقا للنشاط الاقتصادي، فقد استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على العدد الأكبر حيث يعمل به 4 آلاف و341 أجنبى بنسبة 29%، يليه أنشطة الفنون والإبداع والتسلية بعدد 2620 أجنبى بنسبة 17.5%، ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1914 بنسبة 12.8%، ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد 1725 أجنبى بنسبة 11.5%، ثم نشاط التعليم بعدد 1543 أجنبى بنسبة 10.3% من إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى عام 2019.

 


جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الاقتصاد

العمالة الأجنبية

بنجلادش

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