وول ستريت تفتح مرتفعة قبيل بيانات لأنشطة الشركات

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع وبلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الثلاثاء إذ تلقى المستثمرون إشارات مشجعة من تأكيدات بأن الاتفاق التجاري مع الصين قائم، بينما تبشر بيانات إيجابية لأنشطة الشركات من أوروبا بالخير لمسوحات أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق.