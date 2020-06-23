اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:21 م
خالد صلاح
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وول ستريت تفتح مرتفعة قبيل بيانات لأنشطة الشركات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:08 م
وول ستريت تفتح مرتفعة قبيل بيانات لأنشطة الشركات وول استريت
رويترز

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 فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع وبلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الثلاثاء إذ تلقى المستثمرون إشارات مشجعة من تأكيدات بأن الاتفاق التجاري مع الصين قائم، بينما تبشر بيانات إيجابية لأنشطة الشركات من أوروبا بالخير لمسوحات أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 134.43 نقطة أو ما يعادل 0.52 بالمئة إلى 26159.39 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.84 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة إلى 3138.70 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 74.35 نقطة أو ما يعادل 0.74 بالمئة إلى 10130.83 نقطة.

 

 

 


وول استريت

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ناساك

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