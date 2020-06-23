اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:31 ص
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وكيل الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام قلق من انتهاك اتفاق السلام فى أفريقيا الوسطى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:30 ص
وكيل الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام قلق من انتهاك اتفاق السلام فى أفريقيا الوسطى جان بيير لاكروا
وكالات

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أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، أن الوضع السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى ما يزال هشا وتهيمن عليه الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي من المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب لاكروا خلال تقديمه اليوم إحاطة لمجلس الأمن في جلسته المنعقدة حول الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، عن قلقه للغاية من استمرار انتهاكات اتفاق السلام، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة في البلاد، والدول الموقعة على اتفاق السلام، اعترفت بنداء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وقف عالمي لإطلاق النار، في الوقت الذي ما تزال تستخدم فيه العنف لأغراض توسعية.

وأدان لاكروا بشدة الكمين الذي تعرضت له يوم أمس دورية مشتركة تابعة للأمم المتحدة وقوات الدفاع الوطني، مفيدا أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) تعمل بشكل وثيق مع الضامنين والشركاء الآخرين، وتعمل مع الأطراف لتشجيع الحوار وتيسيره.


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